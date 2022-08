Come uscire «in silenzio» da un gruppo di Whatsapp (Di mercoledì 10 agosto 2022) Whatsapp ha introdotto un’altra funzionalità richiesta a gran voce dagli utenti. Dopo la possibilità di modificare i messaggi già inviati e le emoji in versione Reaction ai singoli commenti, ora sarà possibile uscire silenziosamente da un gruppo senza colpo ferire. Se finora Whatsapp notificava la tua uscita a tutti i partecipanti – creando non pochi imbarazzi nei gruppi più numerosi (tipo quello scolastico o del gruppo capodanno) dove la tua “presenza” è obbligata – d’ora in poi l’app farà sapere dell’abbandono soltanto agli amministratori. Un buon modo per cercare di conservare un minimo di privacy in quei mega-gruppi (anzi, ora si chiamano Community) da 256 persone e in cui ogni entrata e uscita può essere una distrazione dal filo del discorso generale. «La tutela della privacy è ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 10 agosto 2022)ha introdotto un’altra funzionalità richiesta a gran voce dagli utenti. Dopo la possibilità di modificare i messaggi già inviati e le emoji in versione Reaction ai singoli commenti, ora sarà possibilesamente da unsenza colpo ferire. Se finoranotificava la tua uscita a tutti i partecipanti – creando non pochi imbarazzi nei gruppi più numerosi (tipo quello scolastico o delcapodanno) dove la tua “presenza” è obbligata – d’ora in poi l’app farà sapere dell’abbandono soltanto agli amministratori. Un buon modo per cercare di conservare un minimo di privacy in quei mega-gruppi (anzi, ora si chiamano Community) da 256 persone e in cui ogni entrata e uscita può essere una distrazione dal filo del discorso generale. «La tutela della privacy è ...

