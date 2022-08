Bonino e Letta contro Meloni su aborto e rapporto con Vox (Di mercoledì 10 agosto 2022) "La campagna per la piena realizzazione della 194 la sto facendo io con l'associazione Luca Coscioni, è una legge fatta e tradita, in molte regioni è come se non esistesse più. Con la signora Meloni ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 10 agosto 2022) "La campagna per la piena realizzazione della 194 la sto facendo io con l'associazione Luca Coscioni, è una legge fatta e tradita, in molte regioni è come se non esistesse più. Con la signora...

Agenzia_Ansa : 'Mai avevo visto un voltafaccia così repentino, immotivato e anche truffaldino'. Così Emma Bonino, in conferenza st… - gennaromigliore : Emma #Bonino è stata eletta in un collegio blindato da #Renzi. Oggi chiede un collegio blindato a Letta e mette un… - SkyTG24 : Emma #Bonino, in conferenza stampa con il segretario del Pd, Enrico #Letta, ha parlando dello strappo di Carlo… - keep4evercalm : @france_bis @Olives2008 @PaoloIrti @CarloCalenda @emmabonino Già viene da chiedersi chi vota la Bonino. Poi ora, vi… - LaurinaGiordano : @Gladys82012839 @dariodangelo91 @EnricoLetta E io credevo che la sorpresa che Letta annunciava fisse la Bonino senza turbante in testa ?? -