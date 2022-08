WWE: Il main event di Clash At The Castle subirà cambiamenti? (Di martedì 9 agosto 2022) Il prossimo 3 Settembre andrà di scena il Premium Live event WWE Clash At The Castle che di per sè sarà un evento molto importante e storico dato che si terrà a Cardiff in Galles. Infatti sarà il primo evento speciale in Europa dopo ben 30 anni e la WWE vorrà sicuramente fare il suo meglio per offrire uno show di livello ai fan europei. Drew McIntyre sfida Roman Reigns…Karrion Kross attende Il main event dell’evento è già stato annunciato e sarà il match valido peri il WWE Undisputed Universal Championship fra il campione Roman Reigns e lo sfidante Drew McIntyre con il match che era vociferato ormai da tempo e con Drew che avrà sicuramente una grande spinta dal pubblico con lo stesso atleta scozzese che non ha mai nascosto l’entusiasmo in ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 9 agosto 2022) Il prossimo 3 Settembre andrà di scena il Premium LiveWWEAt Theche di per sè sarà uno molto importante e storico dato che si terrà a Cardiff in Galles. Infatti sarà il primoo speciale in Europa dopo ben 30 anni e la WWE vorrà sicuramente fare il suo meglio per offrire uno show di livello ai fan europei. Drew McIntyre sfida Roman Reigns…Karrion Kross attende Ildell’o è già stato annunciato e sarà il match valido peri il WWE Undisputed Universal Championship fra il campione Roman Reigns e lo sfidante Drew McIntyre con il match che era vociferato ormai da tempo e con Drew che avrà sicuramente una grande spinta dal pubblico con lo stesso atleta scozzese che non ha mai nascosto l’entusiasmo in ...

