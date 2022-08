Verbania, operatore sanitario violenta una paziente durante la visita in ospedale (Di martedì 9 agosto 2022) Un altro caso violenza. A Verbania, i Carabinieri della Stazione di Stresa, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di custodia cautelare agli arresti domiciliari – emessa dal gip del Tribunale di Verbania, su richiesta della locale Procura della Repubblica – nei confronti di un uomo 27enne, pregiudicato, ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale aggravata. I fatti, come ricostruisce l’Adnkronos, risalgono a pochi giorni fa, precisamente il 29 luglio scorso, quando una donna si è recata all’ospedale “Castelli” di Verbania per effettuare una visita. La paziente, che accusava dei lievi disturbi a seguito di un intervento chirurgico, si trovava nell’area “Triage” del Pronto Soccorso quando sarebbe stata avvicinata dall’uomo, un operatore socio ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 agosto 2022) Un altro caso violenza. A, i Carabinieri della Stazione di Stresa, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di custodia cautelare agli arresti domiciliari – emessa dal gip del Tribunale di, su richiesta della locale Procura della Repubblica – nei confronti di un uomo 27enne, pregiudicato, ritenuto responsabile del reato di violenza sessuale aggravata. I fatti, come ricostruisce l’Adnkronos, risalgono a pochi giorni fa, precisamente il 29 luglio scorso, quando una donna si è recata all’“Castelli” diper effettuare una. La, che accusava dei lievi disturbi a seguito di un intervento chirurgico, si trovava nell’area “Triage” del Pronto Soccorso quando sarebbe stata avvicinata dall’uomo, unsocio ...

