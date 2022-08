Sonia Bruganelli e Bonolis, crisi smentita: ma il commento di lei spiazza (Di martedì 9 agosto 2022) Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli stanno affrontando un delicato momento di crisi? Un noto settimanale smentisce e lei interviene, cosa ha detto Da settimane non si fa che parlare di una possibile crisi sentimentale tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, i due però fino ad ora non avevano mai rotto il silenzio per confermare o smentire il pettegolezzo. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis (Screenshot da Instagram)Erano stati alcuni tweet pubblicati dalla moglie del famoso ed amato conduttore a far pensare ai fan che il loro rapporto al momento non sia poi così sereno e felice, in moltissimi hanno quindi iniziato a chiedersi cosa stia succedendo tra loro. Di recente Sonia ... Leggi su vesuvius (Di martedì 9 agosto 2022) Paolostanno affrontando un delicato momento di? Un noto settimanale smentisce e lei interviene, cosa ha detto Da settimane non si fa che parlare di una possibilesentimentale trae Paolo, i due però fino ad ora non avevano mai rotto il silenzio per confermare o smentire il pettegolezzo.e Paolo(Screenshot da Instagram)Erano stati alcuni tweet pubblicati dalla moglie del famoso ed amato conduttore a far pensare ai fan che il loro rapporto al momento non sia poi così sereno e felice, in moltissimi hanno quindi iniziato a chiedersi cosa stia succedendo tra loro. Di recente...

