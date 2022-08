Sicilia, tensione nel centrosinistra. Fava: “Sostegno Centopassi non è scontato” (Di martedì 9 agosto 2022) caption id="attachment 325325" align="alignleft" width="150" Claudio Fava/caption"A sedici giorni dalla fine delle primarie, Caterina Chinnici non sta ancora esercitando il suo ruolo di garante della coalizione. Abbiamo bisogno, subito, di aprire la campagna elettorale che si preannuncia già difficile e di rivitalizzare il nostro popolo. Abbiamo bisogno di sapere e capire come la candidata scelta dalle primarie intenda proseguire. Sia chiaro che davanti al perdurare di silenzi e attendismi, il Sostegno della lista Centopassi è tutt'altro che scontato". Lo dichiara Claudio Fava. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 9 agosto 2022) caption id="attachment 325325" align="alignleft" width="150" Claudio/caption"A sedici giorni dalla fine delle primarie, Caterina Chinnici non sta ancora esercitando il suo ruolo di garante della coalizione. Abbiamo bisogno, subito, di aprire la campagna elettorale che si preannuncia già difficile e di rivitalizzare il nostro popolo. Abbiamo bisogno di sapere e capire come la candidata scelta dalle primarie intenda proseguire. Sia chiaro che davanti al perdurare di silenzi e attendismi, ildella listaè tutt'altro che". Lo dichiara Claudio

