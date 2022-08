Milan, grande sollievo per Tonali: quando tornerà in campo (Di martedì 9 agosto 2022) Gran respiro di sollievo dal Milan per Sandro Tonali. Contro ogni possibile timore per l’infortunio del centrocampista dello scorso sabato, buone notizie in arrivo ora per i rossoneri. Tonali salterà solo la prima giornata contro l’Udinese e tornerà subito dopo, in tempo per la trasferta sul campo dell’Atalanta. Solo di 7 giorni dovrebbe così essere la convalescenza per il 22enne, anche grazie all’esclusione di effetti più gravi per la sua ripresa. Gli esami di ieri mattina, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, hanno infatti negato la possibilità di lesioni muscolotendinee. Un rapporto dei medici, poi riportato in una nota dal club, che è sicuramente stato non di poco conforto per Stefano Pioli e gli stessi Milanisti. Milan – ... Leggi su rompipallone (Di martedì 9 agosto 2022) Gran respiro didalper Sandro. Contro ogni possibile timore per l’infortunio del centrocampista dello scorso sabato, buone notizie in arrivo ora per i rossoneri.salterà solo la prima giornata contro l’Udinese esubito dopo, in tempo per la trasferta suldell’Atalanta. Solo di 7 giorni dovrebbe così essere la convalescenza per il 22enne, anche grazie all’esclusione di effetti più gravi per la sua ripresa. Gli esami di ieri mattina, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, hanno infatti negato la possibilità di lesioni muscolotendinee. Un rapporto dei medici, poi riportato in una nota dal club, che è sicuramente stato non di poco conforto per Stefano Pioli e gli stessiisti.– ...

