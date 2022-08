Meyers Manx - La dune buggy è tornata (ed è elettrica)

(Di martedì 9 agosto 2022) Il prossimo 19 agosto a Monterey, all'interno dell'evento The Quail, lapresenterà la 2.0 Electric. Si tratta della trasposizionedellapiù famosa, che dalla California ha ispirato il mondo intero per dare vita a una generazione di modelli dedicati al tempo libero. Nel 2023 saranno prodotti soltanto 50 esemplari che saranno affidati ad un gruppo selezionato di clienti per ricevere preziosi feedback in vista della produzione in serie prevista nel 2024. Il prezzo, però, non è stato ancora reso noto. Nel 1964 nasce un mito. Il marchioè tornato in attività per supportare i clienti dei modelli sviluppati su meccanica Volkswagen prodotti dal 1964 al 1971, ma la nascita della 2.0 Electric apre nuove prospettive. Le prime foto ...

The Meyers Manx, the iconic 50-year-old dune buggy that's been copied thousands of times, is officially making its return in 2023. But this time around, it's electric. The Meyers Manx 2.0, which ...