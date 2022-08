“La mia famiglia, colpita dal fulmine in mezzo alla folla, mentre stava lasciando la spiaggia” (Di martedì 9 agosto 2022) Il fulmine li avrebbe colpiti mentre si stavano allontanando dalla spiaggia, complice l’imminente temporale. “Erano lì, sereni che si godevano il mare, ma quando le nuvole sono arrivate sopra le loro teste non hanno esitato molto. ‘Torniamo a casa, che sennò ci becchiamo tanta di quell’acqua’, ha detto Francesco. Un attimo dopo si sono alzati per andarsene e il fulmine si è scaricato a terra. Ha colpito proprio loro in mezzo alla folla di bagnanti”. Antonio Bilotta è il fratello di Martina, coinvolta nella terribile esperienza che lunedì pomeriggio ha stravolto una famiglia bergamasca di Stezzano: lei, di origini calabresi, 33 anni come il marito Francesco, il figlioletto di appena 4 anni e la nonna sono stati ... Leggi su bergamonews (Di martedì 9 agosto 2022) Illi avrebbe colpitisino allontanando d, complice l’imminente temporale. “Erano lì, sereni che si godevano il mare, ma quando le nuvole sono arrivate sopra le loro teste non hanno esitato molto. ‘Torniamo a casa, che sennò ci becchiamo tanta di quell’acqua’, ha detto Francesco. Un attimo dopo si sono alzati per andarsene e ilsi è scaricato a terra. Ha colpito proprio loro indi bagnanti”. Antonio Bilotta è il fratello di Martina, coinvolta nella terribile esperienza che lunedì pomeriggio ha stravolto unabergamasca di Stezzano: lei, di origini calabresi, 33 anni come il marito Francesco, il figlioletto di appena 4 anni e la nonna sono stati ...

