ATP Montreal 2022 | la pioggia regna sovrana e niente match tra Fognini e Rune

(Di martedì 9 agosto 2022) Una giornata difficile per gli organizzatori e gli spettatori del Masters1000 di(Canada). Sul cemento canadese previsti tanti incontri di un certo spessore, validi per il primo turno dell’importante torneo nordamericano. Tra questi anche la sfida tra Fabioe il danese Holger. Il ligure (n.60 del mondo) è stato costretto a passare dalle qualificazioni per conquistarsi la presenza nel tabellone principale. Unche, pur a corrente alternata nel suo tennis, ha trovato il modo per centrare questo obiettivo e la sfida generazionale conha un suo fascino, visto quanto ha fatto soprattutto in primavera il n.26 del ranking, parlando di un classe 2003. Ebbene, tutto rinviato alle prossime ore (3°del programma odierno il cui inizio sarà alle ore 17.00 ...

infoitsport : Atp Montreal, il tabellone completo: Sinner con Berrettini, che insidie per Medvedev - infoitsport : Atp Montreal 2022, orari tv Rogers Cup: in campo Sinner, Berrettini e Fognini, tabellone e risultati - infoitsport : ATP Montreal 2022, chi affronterà Jannik Sinner? Sarà un qualificato francese - infoitsport : Fognini-Rune, ATP Montreal 2022: calendario, programma, orario d'inizio, tv e streaming - infoitsport : ATP Montreal 2022, Matteo Berrettini debutta con Carreno Busta -

...Finals di Torino. Stabili all'ottavo posto e quindi ancora virtualmente qualificati per le Finals gli azzurri Simone Bolelli e Fabio Fognini, in campo questa settimana al Masters 1000 di...Per quanto riguarda la diretta tv del Canadian Open 2022 maschile, dunque l'2022, l'emittente di riferimento è Sky, che detiene i diritti per tutti i Masters 1000 dell'anno. L'...“A Fabio mancano i filtri – confessa sua moglie, ammettendo che avrebbe tanta voglia di regalargli un po’ della sua razionalità – o non parla o dice tutto, senza mezze misure. Quel… Leggi ...Matteo Berrettini sta per tornare in campo in un Master. Finì in tre set, 7-5 7-6 6-4. Un inizio di cammino tosto per Matteo, ma che può essere propedeutico per essere pronto ad affrontare immediatame ...