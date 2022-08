Villar Sampdoria, iniziate le visite mediche per lo spagnolo – VIDEO (Di lunedì 8 agosto 2022) Sampdoria: iniziate le visite mediche di Gonzalo Villar, nuovo rinforzo per il centrocampo blucerchiato – VIDEO iniziate nel primo pomeriggio di oggi le visite mediche di Gonzalo Villar, nuovo rinforzo per la Sampdoria, che arriva dalla Roma in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samp News 24 (@sampnews24com) Stando a quanto riferito da Sampnews24.com, lo spagnolo si è recato al Laboratorio Albaro per effettuare una risonanza magnetica ed altri accertamenti clinici. Superati i test medici, sarà il momento della firma. L'articolo proviene ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 agosto 2022)ledi Gonzalo, nuovo rinforzo per il centrocampo blucerchiato –nel primo pomeriggio di oggi ledi Gonzalo, nuovo rinforzo per la, che arriva dalla Roma in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Samp News 24 (@sampnews24com) Stando a quanto riferito da Sampnews24.com, losi è recato al Laboratorio Albaro per effettuare una risonanza magnetica ed altri accertamenti clinici. Superati i test medici, sarà il momento della firma. L'articolo proviene ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sampdoria: #Villar è arrivato in città. Le immagini e il programma della sua giornata - MarcoBovicelli : #Sampdoria, ecco #Villar: “Felice di essere qui, un saluto ai tifosi”. Lo spagnolo è atterrato ora a Genova, ora vi… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sampdoria, in corso le visite mediche di #Villar?? - FGiallorossa : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | @sampdoria, in corso le visite mediche di #Villar?? - fisco24_info : Sampdoria: è arrivato dalla Roma il centrocampista Villar: Prelevato in prestito con opzione: 'Felice di essere qui' -