Serie A: Gonzalo Villar va in prestito alla Samp (Di lunedì 8 agosto 2022) 2022-08-08 17:37:18 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: EIl centrocampista spagnolo Gonzalo Villar è arrivato lunedì a Genova (Italia) per chiudere, dalla Roma, il suo prestito con l’UC Sampdoria per la prossima stagione. Il 24enne centrocampista, ex giocatore dell’Elche, non ha l’approvazione del portoghese Jos Mourinho per questa stagione nella squadra romana, squadra in cui è tornato quest’estate (anche se non ha fatto preseason con il resto della rosa), dopo sei mesi in prestito al Getafedove ha giocato tredici partite agli ordini di Quique Sánchez Flores. Villar è arrivato questa mattina a Genova e si sottoporrà oggi pomeriggio alle relative visite mediche, in attesa dell’annuncio ufficiale. Il giocatore spagnolo potrebbe ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 8 agosto 2022) 2022-08-08 17:37:18 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: EIl centrocampista spagnoloè arrivato lunedì a Genova (Italia) per chiudere, dRoma, il suocon l’UCdoria per la prossima stagione. Il 24enne centrocampista, ex giocatore dell’Elche, non ha l’approvazione del portoghese Jos Mourinho per questa stagione nella squadra romana, squadra in cui è tornato quest’estate (anche se non ha fatto preseason con il resto della rosa), dopo sei mesi inal Getafedove ha giocato tredici partite agli ordini di Quique Sánchez Flores.è arrivato questa mattina a Genova e si sottoporrà oggi pomeriggio alle relative visite mediche, in attesa dell’annuncio ufficiale. Il giocatore spagnolo potrebbe ...

equipo_ruta : TCA serie 1 1.Verde 2.Sandin 3.Varone 4.Gonzalo 5.Perez 6.Pires 7.Pizzonia 8.Sauthier ?? Tomy Frascino - sportli26181512 : Lazio, Escalante verso la permanenza in Serie A in prestito: Il centrocampista spagnolo della Lazio Gonzalo Escalan… - sportli26181512 : Gonzalo #Villar alla #Sampdoria, ci siamo: la chiusura in 24 ore: Il centrocampista spagnolo non vede l'ora di iniz… - serie_a24 : #Sampdoria, TMW: “Interesse concreto per Gonzalo Villar, si tratta” - Serie_A_ENG : Sampdoria, TMW: “Interesse concreto per Gonzalo Villar, si tratta” -