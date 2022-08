Scacchi, Olimpiadi 2022: Italia, arrivano gli stop con Inghilterra (Open) e Ungheria (donne). Edizione 2026 in Uzbekistan (Di lunedì 8 agosto 2022) Erano due turni difficili per le due squadre Italiane alle Olimpiadi Scacchistiche 2022 in corso di svolgimento a Chennai, in India, e tali si sono confermati. Nella decima e penultima giornata dell’evento, la formazione Open è stata sconfitta per 3-1 dall’Inghilterra, che nel complesso continua ad avere un’ottima tradizione di Grandi Maestri (nonché validi autori di parecchi libri). Il team femminile, invece, subisce un netto 3.5-0.5 dall’Ungheria, che quanto a fama con le donne non conosce timori. Open: Italia-Inghilterra 1-3 Michael Adams (2697)-Daniele Vocaturo (2616) 0.5-0.5 Molto interessante il fatto che Vocaturo, in questa rassegna, sia riuscito a dare il meglio in due delle partite più ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 agosto 2022) Erano due turni difficili per le due squadrene allestichein corso di svolgimento a Chennai, in India, e tali si sono confermati. Nella decima e penultima giornata dell’evento, la formazioneè stata sconfitta per 3-1 dall’, che nel complesso continua ad avere un’ottima tradizione di Grandi Maestri (nonché validi autori di parecchi libri). Il team femminile, invece, subisce un netto 3.5-0.5 dall’, che quanto a fama con lenon conosce timori.1-3 Michael Adams (2697)-Daniele Vocaturo (2616) 0.5-0.5 Molto interessante il fatto che Vocaturo, in questa rassegna, sia riuscito a dare il meglio in due delle partite più ...

OA_Sport : Scacchi, Olimpiadi 2022: l'Italia Open perde con l'Inghilterra, quella femminile con l'Ungheria, ma i due confronti… - ScacchiGabriel : Olimpiadi di Scacchi 2022 Caruana vs Gukesh | Siciliana Rossolimo Guarda: 'Gukesh Inarrestabile! Sacrifica anche… - MassimoBenesse1 : In questi giorni si stanno disputando le Olimpiadi in India. Gli scacchi non hanno fatto eccezione: squadra russa è… - zazoomblog : Scacchi Olimpiadi 2022: Italia Open e femminile vincono su Irlanda e Malesia. Le elezioni FIDE non modificano il pr… - zazoomblog : Scacchi Olimpiadi 2022: Italia Open e femminile vincono su Irlanda e Malesia. Le elezioni FIDE non modificano il pr… -