Rabiot Manchester United, in Inghilterra sicuri: c’è l’accordo (Di lunedì 8 agosto 2022) Rabiot Manchester United: in Inghilterra non hanno dubbi e rilanciano la notizia di un accordo raggiunto con la Juventus Il Manchester United è piombato con decisione su Adrien Rabiot per il centrocampo. Il francese, in uscita dalla Juve, è l’obiettivo numero uno del club inglese. Stando a quanto riportato dal Guardian, sarebbe già stato raggiunto un accordo con il club bianconero sulla base di un’offerta pari a 15 milioni di sterline (circa 18 milioni di euro). L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 agosto 2022): innon hanno dubbi e rilanciano la notizia di un accordo raggiunto con la Juventus Ilè piombato con decisione su Adrienper il centrocampo. Il francese, in uscita dalla Juve, è l’obiettivo numero uno del club inglese. Stando a quanto riportato dal Guardian, sarebbe già stato raggiunto un accordo con il club bianconero sulla base di un’offerta pari a 15 milioni di sterline (circa 18 milioni di euro). L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : ?? #Calciomercato #SerieA | @juventusfc: accordo con il @ManUtd per la cessione di #Rabiot @SkySports… - tancredipalmeri : Il Manchester United seriamente su Rabiot come alternativa nel caso non riesca a concludere l’acquisto eterno di De… - tancredipalmeri : La cifra su cui la Juventus sta trattando la cessione di Rabiot al Manchester United è 18m€ - Cheikh2306_ : RT @StanisLaRochele: Il Manchester United offre 10 mln per Rabiot La Juventus: - dimariagianluca : RT @StanisLaRochele: Il Manchester United offre 10 mln per Rabiot La Juventus: -