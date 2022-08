Pistocchi: “Scudetto? Napoli in seconda fila. Con due colpi in avanti può competere… (Di lunedì 8 agosto 2022) CALCIOMERCATO Napoli. Maurizio Pistocchi si è soffermato sul mercato del Napoli su Radio Marte. “Griglia Scudetto? In prima fila ci metto il Milan, nella seconda Juventus, Inter, Roma e Napoli. La Roma si è rinforzata molto. Dybala, se sta bene, può essere disequilibrante. Tra gli outsider ci metto anche il Napoli, che lascia molto delusi i suoi sostenitori ma, in verità, ha sostituito molto bene Insigne con Khvicha Kvaratskhelia. Raspadori? Mi piace moltissimo, perché è un nove e mezzo: sa fare gol ma anche rifinire, alle spalle di Osimhen sarebbe perfetto. Anche Deulofeu sarebbe un ottimo acquisto. Se il Napoli riesce a risolvere un paio di problematiche, può essere competitivo per Champions e, forse, anche il ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 8 agosto 2022) CALCIOMERCATO. Mauriziosi è soffermato sul mercato delsu Radio Marte. “Griglia? In primaci metto il Milan, nellaJuventus, Inter, Roma e. La Roma si è rinforzata molto. Dybala, se sta bene, può essere disequilibrante. Tra gli outsider ci metto anche il, che lascia molto delusi i suoi sostenitori ma, in verità, ha sostituito molto bene Insigne con Khvicha Kvaratskhelia. Raspadori? Mi piace moltissimo, perché è un nove e mezzo: sa fare gol ma anche rifinire, alle spalle di Osimhen sarebbe perfetto. Anche Deulofeu sarebbe un ottimo acquisto. Se ilriesce a risolvere un paio di problematiche, può essere competitivo per Champions e, forse, anche il ...

