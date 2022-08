Non lo fa da 22 anni, il motivo è nobile ma non ti avvicineresti mai a lui (Di lunedì 8 agosto 2022) Sono parecchi anni che non lo fa, ma le sue motivazioni sono giuste in linea di massima. L’unico problema è avvicinarsi a lui perché non sarebbe facile sopportare… … un aspetto di cui molti di noi si vergognerebbero. Questa cosa è iniziata nel 2000 e continua anche ora, a distanza di 22 anni. Poche persone sarebbero state in grado di portarla avanti per così tanto tempo. Protestare contro i crimini – (pixabay) – curiosauro.itIl protagonista di questa storia si chiama Dharamdev Ram, è indiano, ed è un devoto sostenitore dei diritti sia umani sia degli animali. La sua è una protesta contro i crimini nei confronti delle donne e contro l’uccisione di animali innocenti. L’uomo, infatti, ha fatto una promessa verso se stesso e verso il mondo: non si sarebbe più lavato finché questi crimini non sarebbero cessati per sempre. L’indiano afferma quasi con ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 8 agosto 2022) Sono parecchiche non lo fa, ma le sue motivazioni sono giuste in linea di massima. L’unico problema è avvicinarsi a lui perché non sarebbe facile sopportare… … un aspetto di cui molti di noi si vergognerebbero. Questa cosa è iniziata nel 2000 e continua anche ora, a distanza di 22. Poche persone sarebbero state in grado di portarla avanti per così tanto tempo. Protestare contro i crimini – (pixabay) – curiosauro.itIl protagonista di questa storia si chiama Dharamdev Ram, è indiano, ed è un devoto sostenitore dei diritti sia umani sia degli animali. La sua è una protesta contro i crimini nei confronti delle donne e contro l’uccisione di animali innocenti. L’uomo, infatti, ha fatto una promessa verso se stesso e verso il mondo: non si sarebbe più lavato finché questi crimini non sarebbero cessati per sempre. L’indiano afferma quasi con ...

