Motomondiale | test invernali 2023 a Sepang e Portimao

Roma, 8 ago. - (Adnkronos) - La Dorna ha ufficializzato le date provvisorie dei test pre-stagionali in vista del Mondiale 2023. La MotoGP scenderà in pista sul circuito internazionale di Sepang, in Malesia: dal 5 al 7 febbraio ci sarà lo shakedown, riservato ai collaudatori e ai rookie della categoria, mentre dal 10 al 12 febbraio la tre giorni aperta a tutti i piloti. La seconda parte dei test, invece, si svolgerà l'11 e 12 marzo a Portimao, sede d'apertura della stagione nel weekend dal 24 al 26 marzo.

