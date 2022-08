Morta Olivia Newton-John, la Sandy di “Grease” (Di lunedì 8 agosto 2022) Un grave lutto ha colpito il mondo del cinema. L’attrice Olivia Newton-John, nota per aver interpreto Sandy in “Grease” al fianco di John Travolta, è scomparsa all’età di 73 anni. A stroncarla è stato il cancro al seno contro cui combatteva da anni. Ad annunciare la sua morte è stato il marito John Easterling. John Travolta e Olivia Newton-John (Foto Instagram)L’annuncio del marito di Olivia Newton-John “La signora Olivia Newton-John (73) – recita la nota diffusa via social – è Morta pacificamente questa mattina nel suo ranch nel sud della California, circondata da ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 8 agosto 2022) Un grave lutto ha colpito il mondo del cinema. L’attrice, nota per aver interpretoin “” al fianco diTravolta, è scomparsa all’età di 73 anni. A stroncarla è stato il cancro al seno contro cui combatteva da anni. Ad annunciare la sua morte è stato il maritoEasterling.Travolta e(Foto Instagram)L’annuncio del marito di“La signora(73) – recita la nota diffusa via social – èpacificamente questa mattina nel suo ranch nel sud della California, circondata da ...

