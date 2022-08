Manchester United, Salihamidzic smentisce Sané. E i Red Devils pensano a Rabiot (Di lunedì 8 agosto 2022) Il campionato del nuovo Manchester United di Ten Hag è iniziato con una brutta sconfitta col Brighton e i Red Devils hanno ancora a disposizione qualche settimana per correre ai ripari sul mercato. Negli ultimi giorni agli inglesi è stato accostato il nome di Leroy Sané, ma il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic ha smentito: “Non c’è niente di vero in questa vicenda e non c’è altro da dire. E’ un giocatore importante per noi”. Intanto, con un De Jong che si allontana, secondo il ‘The Atletic” il Manchester United starebbe pensando ad Adrien Rabiot della Juventus. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 agosto 2022) Il campionato del nuovodi Ten Hag è iniziato con una brutta sconfitta col Brighton e i Redhanno ancora a disposizione qualche settimana per correre ai ripari sul mercato. Negli ultimi giorni agli inglesi è stato accostato il nome di Leroy, ma il direttore sportivo del Bayern Monaco Hasanha smentito: “Non c’è niente di vero in questa vicenda e non c’è altro da dire. E’ un giocatore importante per noi”. Intanto, con un De Jong che si allontana, secondo il ‘The Atletic” ilstarebbe pensando ad Adriendella Juventus. SportFace.

