Le associazioni dei consumatori contro l'accordo Sky-Dazn: «Pasticcio assurdo» (Di lunedì 8 agosto 2022) C'è l'accordo tra le parti, c'è l'accordo con chi ha gestito le trattative un anno fa, ma non c'è l'accordo con le associazioni dei consumatori. Il Codacons ha evidenziato come il patto Sky-Dazn, che permetterà all'emittente satellitare di trasmettere le partite del campionato di Serie A nonostante l'esclusiva dell'OTT, sia in realtà «un Pasticcio». Stando all'associazione dei consumatori, infatti, gli utenti – per comprendere i reali costi dell'operazione – saranno costretti ad «addentrarsi nei meandri delle varie possibili combinazioni di abbonamenti, attivazioni e tariffe incrociate». LEGGI ANCHE > Come funziona Zona Dazn e come va a incidere sul meccanismo della concurrency Patto Sky-Dazn, il Codacons è ...

