(Di lunedì 8 agosto 2022) Il piccolo Romeo Golia è morto dopo essere stato investito sul lungomare di Terracina da un'auto guidata da un 18enne. Il conducente è stato salvato dal linciaggio della folla. La Procura indaga per omicidio stradale

Una donna di 74 anni è stata investita e uccisa, all'alba di questa mattina, da un taxi diretto all'aeroporto milanese di Linate mentre stava attraversando le strisce pedonali. L'anziana è morta all'...Una donna di 74 anni è stata investita e uccisa, all'alba di questa mattina, da un taxi diretto all'aeroporto milanese di Linate. L'anziana stava attraversando le strisce pedonali ed è morta all'... Investe e uccide 11enne: guidatore positivo al test per droga E' accaduto nel centrale corso Gianelli a Chiavari questa mattina alle 10. Un uomo di 77 anni è stato ucciso da un malore mentre era al volante della sua ...Un bambino di 11 anni è morto dopo essere stato investito sulle strisce pedonali da un'auto che viaggiava ad alta velocità. È accaduto venerdì sera a Terracina, in provincia di Latina ...