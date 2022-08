Inter, Gazzetta: “I nerazzurri con il mercato aperto sono un cantiere” (Di lunedì 8 agosto 2022) Inter, Gazzetta- Come riporta Gazzetta ad oggi la squadra Inter è un grande cantiere aperto, visto che le cessioni non sono mai arrivate. “Attesa «A Lecce saremo pronti», dice Inzaghi. Il cantiere va sistemato, messo in ordine in fretta. E magari va pure trovato qualche rimedio altrove, per completare un reparto a cui manca una pedina. E che ancora rischia invece di perdere il suo riferimento. Il mercato è in divenire, l’Inter ragiona a breve scadenza. Il nodo Skriniar non è ancora sciolto e Inzaghi non può esser tranquillo. Il Chelsea sembra essersi indirizzato altrove, ma da Parigi assicurano che il Psg farà un rilancio e la stessa società nerazzurra non esclude questa eventualità. Anzi, c’è chi avrebbe già ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 8 agosto 2022)- Come riportaad oggi la squadraè un grande, visto che le cessioni nonmai arrivate. “Attesa «A Lecce saremo pronti», dice Inzaghi. Ilva sistemato, messo in ordine in fretta. E magari va pure trovato qualche rimedio altrove, per completare un reparto a cui manca una pedina. E che ancora rischia invece di perdere il suo riferimento. Ilè in divenire, l’ragiona a breve scadenza. Il nodo Skriniar non è ancora sciolto e Inzaghi non può esser tranquillo. Il Chelsea sembra essersi indirizzato altrove, ma da Parigi assicurano che il Psg farà un rilancio e la stessa società nerazzurra non esclude questa eventualità. Anzi, c’è chi avrebbe già ...

