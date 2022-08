Il fisco ora ti raggiunge via SMS: ecco il messaggio che ti deve mettere in allarme (Di lunedì 8 agosto 2022) Prestate particolare attenzione ai messaggi che vi arrivano sul cellulare: uno di questi potrebbe essere stato inviato dal fisco. Novità in vista per i cittadini con il Decreto Semplificazioni introdotto a Luglio, soprattutto da un punto di vista fiscale. Infatti, le autorità fiscali dovranno rispettare determinati obblighi inclusi nel nuovo decreto. Ma quali sono queste L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 8 agosto 2022) Prestate particolare attenzione ai messaggi che vi arrivano sul cellulare: uno di questi potrebbe essere stato inviato dal. Novità in vista per i cittadini con il Decreto Semplificazioni introdotto a Luglio, soprattutto da un punto di vista fiscale. Infatti, le autorità fiscali dovranno rispettare determinati obblighi inclusi nel nuovo decreto. Ma quali sono queste L'articolo NewNotizie.it.

PartitoCheddar : @ggargiulo3 @marattin @upanizza @ItaliaViva Ma scusate però a volte voi esperti sembrate strani, cioè ora a parte l… - falconelucifero : @Uther_Raffaele @minone Per lo stesso motivo, allora se consideriamo la flat tax solo per i redditi da 65k a 66k, d… - hookii_it : Gli italiani e le tasse - - GaetanoCriscen2 : @CarloCalenda @Piu_Europa @pdnetwork Ora c’è una sola cosa da fare: immediatamente accordarsi per nascita… - FioritaOfficina : RT @La_brus: Certezze della campagna elettorale, since 1994 (cambia solo che ora gli anni sono 28) —> Berlusconi, dalle 'due sole aliquote… -