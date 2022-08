Gas:da domani in vigore regolamento Ue per riduzione consumi (Di lunedì 8 agosto 2022) Oggi il regolamento - vincolante per tutti - è stato pubblicato in Gazzetta europea e da domani sarà in vigore. Il regolamento in realtà, ha valenza retroattiva perché si riferisce al periodo 1 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 8 agosto 2022) Oggi il- vincolante per tutti - è stato pubblicato in Gazzetta europea e dasarà in. Ilin realtà, ha valenza retroattiva perché si riferisce al periodo 1 ...

TrendOnline : Da domani entrerà finalmente in vigore l'#accordo #UE, raggiunto a luglio, per la riduzione dei consumi di #gas del… - ioloraccolgo : Gas:da domani in vigore regolamento Ue per riduzione consumi - fisco24_info : Gas:da domani in vigore regolamento Ue per riduzione consumi: Taglio del 15% ma con deroghe per diversi Paesi, Ital… - LorenzGiannini : Il cancelliere tedesco #Scholz esclude l’utilizzo del gasdotto #NordStream2. È esclusa una revisione di questa posi… - AigetEnergia : RT @ominodellaluce: Domani martedì 9 agosto in Italia avremo un prezzo medio dell'energia elettrica elevato ed in linea con prezzo di ieri,… -