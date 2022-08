Fabian al Psg: si chiude, le cifre e Navas in prestito biennale (Di lunedì 8 agosto 2022) Ultime notizie sul calciomercato del Napoli con il Psg che vuole chiudere la trattativa per Fabian Ruiz, nell’affare anche Keylor Navas. Il club azzurro sta portando avanti questa trattativa che si accesa nella giornata di ieri, ma che già da qualche giorno era in piedi in gran segreto. Fabian è la soluzione giusta per il club francese che sta per perdere anche Paredes e vuole rilanciare con un altro giocatore di qualità in mediana. Fabian al Psg: anche Navas nella trattativa Il Napoli stava già parlando con il club parigino per portare in azzurro Navas, portiere molto gradito a Spalletti ma che ha un super ingaggio da 12 milioni di euro. Quindi i francesi dovrebbero pagare gran parte del suo stipendio per il trasferimento in azzurro. Gli affari Navas ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 8 agosto 2022) Ultime notizie sul calciomercato del Napoli con il Psg che vuolere la trattativa perRuiz, nell’affare anche Keylor. Il club azzurro sta portando avanti questa trattativa che si accesa nella giornata di ieri, ma che già da qualche giorno era in piedi in gran segreto.è la soluzione giusta per il club francese che sta per perdere anche Paredes e vuole rilanciare con un altro giocatore di qualità in mediana.al Psg: anchenella trattativa Il Napoli stava già parlando con il club parigino per portare in azzurro, portiere molto gradito a Spalletti ma che ha un super ingaggio da 12 milioni di euro. Quindi i francesi dovrebbero pagare gran parte del suo stipendio per il trasferimento in azzurro. Gli affari...

