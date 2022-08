Elezioni, Conte: Di Battista non rientra nel M5S. Di Raho in lista? La saprete quando presenteremo le liste (Di lunedì 8 agosto 2022) “Raggi tecnicamente rientra nel vincolo del doppio mandato, Alessandro Di Battista non si e’ iscritto al Movimento, non credo voglia partecipare alle parlamentarie e rientrare nel Movimento, se vorra’ farlo ne parleremo”. Lo dice il leader del M5s Giuseppe Conte a Radio Capital. Sulla possibile candidatura dell’ex procuratore Nazionale Antimafia Cafiero De Raho Conte si limita a dire: “Confermeremo quando presenteremo le liste”. Chi fa le liste? “Le liste – spiega Conte – sono compito esclusivo del leader politico, ma con Grillo ci sentiamo sempre visto che ha il ruolo di garante”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 agosto 2022) “Raggi tecnicamentenel vincolo del doppio mandato, Alessandro Dinon si e’ iscritto al Movimento, non credo voglia partecipare alle parlamentarie ere nel Movimento, se vorra’ farlo ne parleremo”. Lo dice il leader del M5s Giuseppea Radio Capital. Sulla possibile candidatura dell’ex procuratore Nazionale Antimafia Cafiero Desi limita a dire: “Confermeremole”. Chi fa le? “Le– spiega– sono compito esclusivo del leader politico, ma con Grillo ci sentiamo sempre visto che ha il ruolo di garante”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

