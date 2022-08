Uomini e Donne, un ex corteggiatore torna single: “Ho aspettato a dirlo per metabolizzare” (Di domenica 7 agosto 2022) Abbiamo conosciuto Simone Florian circa 2 anni fa, durante il trono di Jessica Antonini a Uomini e Donne. Il giovane 28enne di Latina aveva sceso le scale dello studio del dating show per corteggiare la bella tatuatrice che ha poi scelto Davide Lorusso. Qualche mese dopo la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi, Simone ha conosciuto la 23enne romana Eleonora, archiviando l’esperienza televisiva. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Florian (@simoneflorian) La coppia è apparsa molto unita sui social e lo stesso ex corteggiatore aveva dichiarato in un’intervista a FraLof di essere molto innamorato, definendo la storia “una cosa seria”: Hai visto su Instagram che romantico che sono? Sì, sono fidanzato, sto bene e sono felice. È una cosa seria. Non è stata ... Leggi su isaechia (Di domenica 7 agosto 2022) Abbiamo conosciuto Simone Florian circa 2 anni fa, durante il trono di Jessica Antonini a. Il giovane 28enne di Latina aveva sceso le scale dello studio del dating show per corteggiare la bella tatuatrice che ha poi scelto Davide Lorusso. Qualche mese dopo la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi, Simone ha conosciuto la 23enne romana Eleonora, archiviando l’esperienza televisiva. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Florian (@simoneflorian) La coppia è apparsa molto unita sui social e lo stesso exaveva dichiarato in un’intervista a FraLof di essere molto innamorato, definendo la storia “una cosa seria”: Hai visto su Instagram che romantico che sono? Sì, sono fidanzato, sto bene e sono felice. È una cosa seria. Non è stata ...

