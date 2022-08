Ramsey, esordio con il botto al Nizza: entra e segna dopo 30 secondi | VIDEO (Di domenica 7 agosto 2022) Aaron Ramsey è reduce da un’esperienza molto negativa alla Juventus, il gallese non è riuscito ad imporsi in Italia. L’ex Arsenal ha pagato anche qualche infortunio di troppo, dal punto di vista qualitativo non è riuscito a mettersi in evidenza e l’avventura si è conclusa con la rescissione. Il gallese ha deciso di sposare il progetto del Nizza e l’avvio è stato entusiasmante. La partita d’esordio contro il Tolosa si è conclusa sul risultato di 1-1: il vantaggio dei padroni di casa è stato siglato da Dallinga dopo 20 minuti. Al 77? il Nizza si è giocato la carta Ramsey: l’ex Juventus è stato subito decisivo con un gol dopo appena 30 secondi. Di Juventus beban. Keluar dari Juventus. Debut. Baru satu menit di lapangan, langsung gol. Ladies and ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 7 agosto 2022) Aaronè reduce da un’esperienza molto negativa alla Juventus, il gallese non è riuscito ad imporsi in Italia. L’ex Arsenal ha pagato anche qualche infortunio di troppo, dal punto di vista qualitativo non è riuscito a mettersi in evidenza e l’avventura si è conclusa con la rescissione. Il gallese ha deciso di sposare il progetto dele l’avvio è stato entusiasmante. La partita d’contro il Tolosa si è conclusa sul risultato di 1-1: il vantaggio dei padroni di casa è stato siglato da Dallinga20 minuti. Al 77? ilsi è giocato la carta: l’ex Juventus è stato subito decisivo con un golappena 30. Di Juventus beban. Keluar dari Juventus. Debut. Baru satu menit di lapangan, langsung gol. Ladies and ...

