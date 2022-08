Medica presa a bastonate in ospedale: aveva già subito un’altra aggressione (Di domenica 7 agosto 2022) Una Medica che opera all’ospedale Carlo Poma di Mantova, presso il pronto soccorso, è stata vittima di un’aggressione da parte di una paziente che pretendeva di essere ricoverata in Psichiatria. L’episodio risale a sabato 30 luglio 2022, ma è venuto alla luce solo nelle ultime ore. Sulla base di quanto emerso, una donna si è presentata presso la struttura lombarda raccontando al personale di avere da poco litigato con il marito. Chi era in turno in quel momento non riteneva la permanenza nella struttura necessaria e l’ha così invitata a tornare a casa. Vi raccomandiamo... Dania Mondini, giornalista del Tg1: denuncia ex dirigenti Rai per aggressioni verbali La conduttrice del telegiornale di servizio pubblico, dopo alcuni contrasti con i suoi superiori, avrebbe ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 7 agosto 2022) Unache opera all’Carlo Poma di Mantova, presso il pronto soccorso, è stata vittima di un’da parte di una paziente che pretendeva di essere ricoverata in Psichiatria. L’episodio risale a sabato 30 luglio 2022, ma è venuto alla luce solo nelle ultime ore. Sulla base di quanto emerso, una donna si è presentata presso la struttura lombarda raccontando al personale di avere da poco litigato con il marito. Chi era in turno in quel momento non riteneva la permanenza nella struttura necessaria e l’ha così invitata a tornare a casa. Vi raccomandiamo... Dania Mondini, giornalista del Tg1: denuncia ex dirigenti Rai per aggressioni verbali La conduttrice del telegiornale di servizio pubblico, dopo alcuni contrasti con i suoi superiori, avrebbe ...

