Litiga con la moglie e la uccide di botte | anziano arrestato nel Torinese

Un anziano di 73 anni ha ucciso la moglie, 74 anni, a bastonate a Venaria (Torino). Il fatto, secondo le prime informazioni, sarebbe accaduto in seguito a una lite e sono stati i vicini di casa della coppia...

