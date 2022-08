La crisi climatica può provocare l’eco-ansia. I giovani sono i più colpiti (Di domenica 7 agosto 2022) Si chiama eco-ansia la nuova sindrome che sta colpendo i giovani. Sopraffatti dagli evidenti cambiamenti climatici e dai disastri ambientali di cui siamo ormai tutti testimoni, i ragazzi del nuovo millennio hanno paura del futuro. Non una paura generica, ma uno stato d’animo che li fa sentire in una sorta di conto alla rovescia verso la fine del pianeta e che può portare malessere, dolore, infelicità, astenia. Una vera e propria patologia emotiva, dunque, ben presente agli psichiatri che se ne occupano ormai da tempo. Secondo una ricerca globale condotta da 10 grandi atenei del mondo, si dichiarano “molto preoccupati” 6 Millennials su 10, al punto che il 40 per cento dice di non aver alcuna intenzione di mettere al mondo un figlio per lasciarlo in un pianeta ridotto così male. E il 60% si sente “tradito dalle istituzioni” che “non fanno abbastanza” per ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 7 agosto 2022) Si chiama eco-la nuova sindrome che sta colpendo i. Sopraffatti dagli evidenti cambiamenti climatici e dai disastri ambientali di cui siamo ormai tutti testimoni, i ragazzi del nuovo millennio hanno paura del futuro. Non una paura generica, ma uno stato d’animo che li fa sentire in una sorta di conto alla rovescia verso la fine del pianeta e che può portare malessere, dolore, infelicità, astenia. Una vera e propria patologia emotiva, dunque, ben presente agli psichiatri che se ne occupano ormai da tempo. Secondo una ricerca globale condotta da 10 grandi atenei del mondo, si dichiarano “molto preoccupati” 6 Millennials su 10, al punto che il 40 per cento dice di non aver alcuna intenzione di mettere al mondo un figlio per lasciarlo in un pianeta ridotto così male. E il 60% si sente “tradito dalle istituzioni” che “non fanno abbastanza” per ...

repubblica : Giorgio Parisi: 'Perché è necessario che la lotta alla crisi climatica entri nell'agenda politica' [di Luca Fraioli] - fffitalia : Non abbiamo ancora visto niente che riguardi affrontare la crisi climatica sul serio perchè la preoccupazione attua… - pdnetwork : Per IPSOS cresciamo del 2,4%. Un PD con posizioni coerenti e chiare: dall’emergenza climatica all’ambiente, dall’im… - bad_decisions0 : RT @tonyscalari: Se #Calenda sente più 'coerenza valoriale', come dice, con politici compromessi con il berlusconismo che con altri politic… - AncoraFischia : #Crisiclimatica, il mondo oltre al nulla -