Inter | serve ritrovare solidità difensiva | 10 gol subiti in estate - Sport - Calcio - quotidiano net

donnie_darko82 : @Inter Rubare ai ricchi per dare ai poveri. Giusto quello che vi serve.... - STranzollo : @Sbarellat0 @Inter Ho capito, ma non sempre lo spazio si trova, ed è più facile non trovarlo che altro. Contro le p… - boysarco : @FusatoRiccardo E anche stasera la velina di #Suning è stata passata…benissimo! Tempo al tempo e quando saremo fuor… - ivanzamoranobam : #Varane in panchina, vieni all'Inter ci serve un Ranocchia qualsiasi. @Inter - boysarco : @Inter @sscnapoli @OfficialSSLazio @juventusfans @acmilan @OfficialASRoma A gennaio s’intravedeva un progetto tecni… -

ritrovarla in un campionato molto tattico come la Serie A che storicamente premia le migliori ... Servirà comunque una terza pedina per completare il reparto e l', senza budget dalle ...Non è certo dopo un- Villarreal di inizio agosto che si punta il dito contro qualcuno: il 4 - 2 finale di Pescara non conta nulla e, come detto da Stefan De Vrij, "meglio che accada ora". Un dubbio, però, sorge ... Inter, serve ritrovare solidità difensiva: 10 gol subiti in estate Nerazzurri meno solidi in difesa, due gol di media subiti a partita in cinque amichevoli, ma Inzaghi ritrova Skriniar ...Il mercato dell'Inter non è ancora terminato, e non solo per quanto riguarda le operazioni in uscita. Inzaghi, infatti, è alla ricerca di rinforzi per un Il mercato dell'Inter non è ancora terminato, ...