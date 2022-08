Cuba: incendio in un impianto petrolifero, oltre 120 feriti (Di domenica 7 agosto 2022) A Cuba si è verificato un maxi incendio in un impianto petrolifero. Secondo quanto riferito dalle autorità Cubane, l’incendio sarebbe stato provocato da un fulmine che ha colpito un deposito petrolifero. oltre 120 persone sono rimaste ferite. L’incidente arriva mentre Cuba sta lottando contro la carenza di carburante. Maxi incendio in un impianto petrolifero a Leggi su periodicodaily (Di domenica 7 agosto 2022) Asi è verificato un maxiin un. Secondo quanto riferito dalle autoritàne, l’sarebbe stato provocato da un fulmine che ha colpito un deposito120 persone sono rimaste ferite. L’incidente arriva mentresta lottando contro la carenza di carburante. Maxiin un

