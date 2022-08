"C'è un problema con Putin..." il politologo fa infuriare Maglie, scontro sul centrodestra (Di domenica 7 agosto 2022) Scintille a Controcorrente, il programma condotto su Rete 4 da Veronica Gentili, tra il politologo Gianfranco Pasquino e Maria Giovanna Maglie. Il tutto scaturisce sui commenti dell'accademico sulle divisioni nelle coalizioni in corsa per le elezioni politiche del 25 settembre, nella giornata in cui il terremoto dello strappo di Carlo Calenda ha travolto il Pd di Enrico Letta. Pasquino, nella puntata di domenica 7 agosto, ricorda le buone regole per un'alleanza elettorale, ovvero di stabilire un perimetro delle forze politiche affini e poi fissare dei punti programmatici comuni. Molto diverso quello che ha provato a fare Letta. "Calenda è fondamentalmente inaffidabile", chiosa il politologo che poi dà una stoccata al centrodestra: "Non è vero che è compatto. Ha un problema di leadership da risolvere, ... Leggi su iltempo (Di domenica 7 agosto 2022) Scintille a Controcorrente, il programma condotto su Rete 4 da Veronica Gentili, tra ilGianfranco Pasquino e Maria Giovanna. Il tutto scaturisce sui commenti dell'accademico sulle divisioni nelle coalizioni in corsa per le elezioni politiche del 25 settembre, nella giornata in cui il terremoto dello strappo di Carlo Calenda ha travolto il Pd di Enrico Letta. Pasquino, nella puntata di domenica 7 agosto, ricorda le buone regole per un'alleanza elettorale, ovvero di stabilire un perimetro delle forze politiche affini e poi fissare dei punti programmatici comuni. Molto diverso quello che ha provato a fare Letta. "Calenda è fondamentalmente inaffidabile", chiosa ilche poi dà una stoccata al: "Non è vero che è compatto. Ha undi leadership da risolvere, ...

