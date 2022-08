Calciomercato Juventus, torna di moda la pista Acerbi: i dettagli (Di domenica 7 agosto 2022) La Juventus ha bisogno di rinforzare il reparto difensivo e sono diverse le piste sondate; nelle ultime ore risale in quota la pista Acerbi. Un mercato entrato nella fase decisiva con la Juventus che ha bisogno di rinforzare la rosa a disposizione di Allegri per poter competere, al massimo livello, su tutte e tre le competizioni. Sono diversi gli obiettivi che i bianconeri stanno cercando di portare a Torino e tra questi troviamo, senza nessun dubbio, un centrale difensivo. Nelle ultime ore sembra aver ripreso quota il nome di Acerbi; cerchiamo di capire i dettagli che potrebbero portare il difensore alla corte di Allegri. AnsafotoIl doppio addio di Chiellini e de Ligt ha creato un vuoto importante nella retroguardia di Allegri; considerando come Gatti vada valutato bene in un contesto ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 7 agosto 2022) Laha bisogno di rinforzare il reparto difensivo e sono diverse le piste sondate; nelle ultime ore risale in quota la. Un mercato entrato nella fase decisiva con lache ha bisogno di rinforzare la rosa a disposizione di Allegri per poter competere, al massimo livello, su tutte e tre le competizioni. Sono diversi gli obiettivi che i bianconeri stanno cercando di portare a Torino e tra questi troviamo, senza nessun dubbio, un centrale difensivo. Nelle ultime ore sembra aver ripreso quota il nome di; cerchiamo di capire iche potrebbero portare il difensore alla corte di Allegri. AnsafotoIl doppio addio di Chiellini e de Ligt ha creato un vuoto importante nella retroguardia di Allegri; considerando come Gatti vada valutato bene in un contesto ...

