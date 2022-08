Autunno 2022, Rai 1 vs Canale 5: tutte le sfide sera per sera (Di domenica 7 agosto 2022) De Filippi vs Amadeus I palinsesti sono stati presentati, le sfide sono ormai lanciate. Rai 1 e Canale 5 sono pronte alla battaglia nella nuova stagione tv che si aprirà, come da tradizione, a settembre. Chi la spunterà? Ecco, salvo variazioni, tutte le sfide sera per sera dell’Autunno 2022. Lunedì: fiction vs GF Vip La serata del lunedì vedrà ancora le fiction opposte al reality. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip ripartirà il 19 settembre, quando su Rai 1 ci sarà l’ultima puntata de Il Nostro Generale, serie con Sergio Castellitto nei panni di Carlo Alberto Dalla Chiesa. A sfidare i “vipponi”, poi, sarà la Nazionale di calcio impegnata in Nations League ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 7 agosto 2022) De Filippi vs Amadeus I palinsesti sono stati presentati, lesono ormai lanciate. Rai 1 e5 sono pronte alla battaglia nella nuova stagione tv che si aprirà, come da tradizione, a settembre. Chi la spunterà? Ecco, salvo variazioni,leperdell’. Lunedì: fiction vs GF Vip Lata del lunedì vedrà ancora le fiction opposte al reality. Su5 il Grande Fratello Vip ripartirà il 19 settembre, quando su Rai 1 ci sarà l’ultima puntata de Il Nostro Generale, serie con Sergio Castellitto nei panni di Carlo Alberto Dalla Chiesa. A sfidare i “vipponi”, poi, sarà la Nazionale di calcio impegnata in Nations League ...

