Vicenza - Milan 1 - 2 | segui il match in diretta

AntoVitiello : #Adli e #DeKetelaere spesso insieme, anche durante il riscaldamento. Alle 19.00 Vicenza-#Milan (diretta… - AntoVitiello : Il #Milan giocherà con il lutto al braccio e verrà osservato un minuto di silenzio prima del fischio di inizio di V… - AntoVitiello : #Milan arrivato allo stadio Romeo Menti per l'amichevole contro il Vicenza @MilanNewsit - scazzoallarispo : @Alessiaaa18__ Sta vedendo Vicenza -Milan - TOSADORIDANIELA : RT @NonEvoluto: Gli applausi spontanei della curva del #Vicenza per l'azione del #Milan sul goal di #Rebic, sono la conferma, qualora servi… -

1 - 4 LIVE 1' Rolfini (V) 11' Leao (M), 21' Messias (M), 30' Rebic (M), 31' aut. Dalmonte (M)(3 - 5 - 2): Brzan; Ierardi, Padella, Bellich; Dalmonte, Zonta, Scarsella, ...- Ultimo appuntamento prima dell'inizio del campionato per ilcampione d'Italia. I rossoneri saranno impegnati allo Stadio Romeo Menti dicontro i padroni di casa. La grande ...Il Milan di Stefano Pioli alle 19 affronterà, in amichevole, il Vicenza allo stadio Romeo Menti. Un test importante per confermare quanto di buono fatto ...Alle 19 il Milan di Stefano Pioli giocherà contro il Vicenza di Mister Baldini allo stadio Romeo Menti. Un test importante per i Campioni d'Italia per ...