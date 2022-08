Ultime Notizie Roma del 06-08-2022 ore 07 | 10

(Di sabato 6 agosto 2022)dailynews radiogiornale sabato 6 agosto Buongiorno da Francesco Vitale l’esodoIn questo primo weekend di agosto arriva nel segno del maltempo al nord di picchi di caldo al sud ieri forti pioggia hanno colpito Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige 100 persone sono state attuate in Val di Fassa alberghi e abitazioni private per il rischio di smottamenti hanno trascorso la notte in un centro della Protezione Civile nelle palestre Trani ed esondazioni hanno provocato la chiusura di alcune strade di montagna alla vigilia di una giornata da bollino nero per il traffico Già ieri diverse code e incidenti sulle strade Fermi camion il picco di partenze è previsto per questa mattina questo weekend sarà l’apice del caldo con P 38 40 gradi all’ombra già da domenica al nord rinfresca e attesa per le prossime ore la parola definitiva sul raccordo nel ...

Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… Sono 38.219 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero dell…

... secondo i media locali, nelleviolenze che hanno colpito la capitale libica. Un giornalista ... Non ci sono al momentodi vittime. Negli ultimi mesi a Tripoli sono aumentate le tensioni ...Nelle prossime ore la parola definitiva sull'accordo nel centrosinistra, attesa per la risposta di Sinistra Italiana. Nel centrodestra Giorgia Meloni in un'intervista a Fox dice: 'Sarebbe un onore ... Governo, verso elezioni. Incontro Letta-Di Maio-Tabacci: "Oggi chiudiamo" Il paese non può tentennare sulla politica estera. “I sondaggi dicono che nelle prossime elezioni Fdi, che è in testa, potrebbe vincere con la coalizione di centrodestra. Potrei essere la prima donna ...Buongiorno. Il film politico della giornata lo vedremo tra poco nel dettaglio, ma i titoli di coda sono questi: • Centrosinistra I Verdi hanno detto no al Movimento 5 Stelle e hanno dato il via libera ...