Traffico Roma del 06-08-2022 ore 10 | 30

(Di sabato 6 agosto 2022) Luceverdecircolazione Regolare sul tratto Urbano della A24Teramo e sul grande raccordo anulare weekend da bollino nero per gli spostamenti verso le località di villeggiatura segnaliamo nei dintorni della capitalein coda sullaNapoli tra la 24 e Colleferro verso sud e tempi di percorrenza segnalati di un’ora ad agevolare la circolazione oggi il fermo dei mezzi pesanti dalle 8 alle 22ancora scherzo in città possibili rallentamenti per incidente in via Conca d’Oro all’altezza di via di Val di Sangro spettacoli di strada sulla via Imperiale su via dei Cerchi nel tratto tra via di San Gregorio via dell’Ara massima di Ercole nella fascia oraria di mezzanotte e sta tornando regolare la linea metropolitana dopo il soccorso di un passeggero la italiano per i dettagli di ...