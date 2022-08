Tabellone Wta San Jose 2022, Giorgi al via: ci sono Andreescu ed Osaka (Di sabato 6 agosto 2022) Sorteggiato il Tabellone del Wta di San Jose 2022, torneo che può vantare un’entry list di altissimo livello. La greca Maria Sakkari guida il seeding, presenti anche le due finaliste di Wimbledon Rybakina e Jabeur. Grande attesa anche per Bianca Andreescu e Naomi Osaka, non inserite tra le teste di serie e quindi importanti mine vaganti del draw. Per l’Italia c’è Camila Giorgi, che affronterà la russa Veronika Kudermetova all’esordio in virtù del forfait per infortunio della spagnola Garbine Muguruza. Tabellone COMPLETO SEMIFINALI Rogers vs (9) Kudermetova (7) Kasatkina vs (2) Badosa QUARTI DI FINALE Rogers b. Anisimova 6-4 6-4 (9) Kudermetova b. (3) Jabeur 7-6(5) 6-2 (7) Kasatkina b. (4) Sabalenka 4-6 7-5 6-0 (2) Badosa b. (6) Gauff 7-6(4) 6-2 SECONDO TURNO Rogers ... Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022) Sorteggiato ildel Wta di San, torneo che può vantare un’entry list di altissimo livello. La greca Maria Sakkari guida il seeding, presenti anche le due finaliste di Wimbledon Rybakina e Jabeur. Grande attesa anche per Biancae Naomi, non inserite tra le teste di serie e quindi importanti mine vaganti del draw. Per l’Italia c’è Camila, che affronterà la russa Veronika Kudermetova all’esordio in virtù del forfait per infortunio della spagnola Garbine Muguruza.COMPLETO SEMIFINALI Rogers vs (9) Kudermetova (7) Kasatkina vs (2) Badosa QUARTI DI FINALE Rogers b. Anisimova 6-4 6-4 (9) Kudermetova b. (3) Jabeur 7-6(5) 6-2 (7) Kasatkina b. (4) Sabalenka 4-6 7-5 6-0 (2) Badosa b. (6) Gauff 7-6(4) 6-2 SECONDO TURNO Rogers ...

Tennis_Ita : WTA 1000 Toronto, il tabellone: Giorgi trova Raducanu, Serena Williams parte da una qualificata - oktennis : Al WTA 1000 di #Toronto rivedremo in campo Serena Williams, sorteggiata nello stesso quarto di #Swiatek, #Osaka,… - zazoomblog : WTA Toronto Swiatek - Jabeur possibile quarto: il tabellone - #Toronto #Swiatek #Jabeur #possibile - zazoomblog : Tabellone Wta Toronto 2022: Swiatek numero uno ci sono Serena e Venus Williams. Giorgi e Trevisan al via -… - zazoomblog : Tabellone Wta Toronto 2022: Swiatek numero uno ci sono Serena e Venus Williams. Giorgi e Trevisan al via -… -