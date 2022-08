Spalletti: «Siamo ancora in evoluzione, dobbiamo imparare a far girare palla tranquilli» (Di sabato 6 agosto 2022) Al termine dell’amichevole contro l’Espanyol, il mister del Napoli Luciano Spalletti ha parlato ali microfoni di Sky Come è andato il ritiro? “Il ritiro è andato benissimo perché sono stati tutti gentilissimi per farci lavorare bene” Un bilancio dopo i test? “Abbiamo fatto quello che dovevamo, perché abbiamo avuto pochi infortuni. Abbiamo trovato squadre chiuse che ci hanno dato battaglia. dobbiamo solo mettere a posto delle cose nel senso di essere più tranquilli a far girare la palla A che punto è la preparazione? “Siamo al punto che dovevamo essere, ci sono delle cose in evoluzione, qualche cosa va già bene, ma qualcosa va sistemata” L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 agosto 2022) Al termine dell’amichevole contro l’Espanyol, il mister del Napoli Lucianoha parlato ali microfoni di Sky Come è andato il ritiro? “Il ritiro è andato benissimo perché sono stati tutti gentilissimi per farci lavorare bene” Un bilancio dopo i test? “Abbiamo fatto quello che dovevamo, perché abbiamo avuto pochi infortuni. Abbiamo trovato squadre chiuse che ci hanno dato battaglia.solo mettere a posto delle cose nel senso di essere piùa farlaA che punto è la preparazione? “al punto che dovevamo essere, ci sono delle cose in, qualche cosa va già bene, ma qualcosa va sistemata” L'articolo ilNapolista.

OpinioneAzzurra : #NapoliEspanyol Siamo al 2 anno di #Spalletti e ancora non abbiamo trame offensive. - MarioIlliano3 : @sscnapoli 9 GIORNI DA VERONA NAPOLI E CI FATE VEDERE ANCORA MERET!!! SIAMO IN UN RITARDO CLAMOROSO. PORTATE QUANTO… - AvvMarco80 : Abbiamo in rosa gente che Spalletti vorrebbe lontano dai piedi, che blocca l'arrivo di calciatori utili e nel conte… - Genny72975357 : @MatteoSorrenti @manuelparlato A Spalletti manca poco anzi pochissimo per scoppiare ci siamo quasi - akillas72 : @bruttapas Tecnicamente siamo giá falliti. Pensa Spalletti come sará felice. -