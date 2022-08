Sonia Bruganelli furiosa: “Non vi azzardate a dirlo” (Di sabato 6 agosto 2022) Quando si è diffusa la notizia che Sophie Codegoni sarà la nuova “Bonas” del programma “Avanti un altro!”, in onda nel preserale di Canale 5, tutti hanno immediatamente insinuato che – avendo fatto il provino con Sonia Bruganelli, che è tra le autrici del programma condotto da Paolo Bonolis – avesse avuto una sorta di raccomandazione, visto che al GF Vip la Bruganelli non aveva mai nascosto la sua simpatia per le due amiche Sophie e Soleil Sorge. Nel leggere queste indiscrezioni, l’opinionista si è infuriata. “Molti di voi sono fautori di un’Italia dove non esiste la meritocrazia, ma solo il clientelismo. Pensano che Sophie Codegoni non abbia fatto il provino e sia stata scelta perché è raccomandata”, è sbottata Sonia Bruganelli sul suo profilo Instagram. “Io l’ho conosciuta ed è una bellissima donna. ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 6 agosto 2022) Quando si è diffusa la notizia che Sophie Codegoni sarà la nuova “Bonas” del programma “Avanti un altro!”, in onda nel preserale di Canale 5, tutti hanno immediatamente insinuato che – avendo fatto il provino con, che è tra le autrici del programma condotto da Paolo Bonolis – avesse avuto una sorta di raccomandazione, visto che al GF Vip lanon aveva mai nascosto la sua simpatia per le due amiche Sophie e Soleil Sorge. Nel leggere queste indiscrezioni, l’opinionista si è infuriata. “Molti di voi sono fautori di un’Italia dove non esiste la meritocrazia, ma solo il clientelismo. Pensano che Sophie Codegoni non abbia fatto il provino e sia stata scelta perché è raccomandata”, è sbottatasul suo profilo Instagram. “Io l’ho conosciuta ed è una bellissima donna. ...

