Reazione a Catena 6 agosto 2022 | i Terno Secco

(Di sabato 6 agosto 2022) Il video dell’Ultimadidi stasera, 5. Il gioco di Rai1, anche quest’anno condotto da Marco Liorni, ha visto diventare campioni i, tre ragazzi di Poggibonsi (Siena). Purtroppo i Pinza e Fichi, campioni fino a ieri, hanno dovuto ritirarsi per motivi lavorativi. I– Leonardo, Niccolò e Alessandro – al loro terzo tentativo sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento di troppo e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 852 euro. Peccato, riproveranno domani! Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 62.00 circa. In calce ...

CorriereCitta : Reazione a Catena, chi ha vinto oggi: I Terno Secco, parola vincente e montepremi di sabato 6 agosto 2022 - Sara32181623 : Ragazzi ma c'è un gruppo telegram per commentare insieme Reazione a catena? #reazioneacatena - maritramonte : E io a casa da sola a guardare reazione a catena ?? - dickgvmshoe : Buonasera concorrente di reazione a catena che deve indovinare la parola, buonasera. E scusami - anomalyreyes : Dei campioni decenti a reazione a catena oddio -

Da una parte ci sarà Marco Liorni con il suoin onda su Rai1 mentre Canale5 punterà tutto su Caduta Libera di Gerry Scotti. Caterina Balivo, riuscirà a reggere il confronto negli ...La fissione nucleare inizia in 0,15 microsecondi con un singolo neutrone, dando inizio a unasupercritica che aumenta la temperatura a diversi milioni diReazione a Catena 2022. Eccoci al fine settimana e anche oggi, sabato 6 agosto, tutti incollati alla TV, per vedere una nuova e imperdibile puntata di Reazione a Catena. A dalle 18.45, su Rai 1 andrà ...Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda venerdì 5 agosto 2022 ...