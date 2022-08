MotoGP oggi, GP Gran Bretagna 2022: orari FP3, FP4 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di sabato 6 agosto 2022) oggi, sabato 6 agosto, assisteremo alle prove libere 3 e alle qualifiche del GP di Gran Bretagna, dodicesimo round del Motomondiale 2022. Sulla pista di Silverstone assisteremo a una giornata molto intensa nella quale i team lavoreranno alacremente in cerca della miglior prestazione possibile. In MotoGP sarà il confronto tra le Ducati e il francese Fabio Quartararo a tenere banco. La truppa delle Rosse guidate da Francesco Bagnaia punta alla pole-position, volendo mettere in difficoltà il transalpino che in gara dovrà affrontare un long lap penalty per quanto è accaduto ad Assen (Paesi Bassi) nell’ultimo fine-settimana andato in scena prima della pausa estiva. Ci si attende anche una reazione di Enea Bastianini, in difficoltà nelle ultime uscite e desideroso di ritrovare il feeling con ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022), sabato 6 agosto, assisteremo alle prove libere 3 e alledel GP di, dodicesimo round del Motomondiale. Sulla pista di Silverstone assisteremo a una giornata molto intensa nella quale i team lavoreranno alacremente in cerca della miglior prestazione possibile. Insarà il confronto tra le Ducati e il francese Fabio Quartararo a tenere banco. La truppa delle Rosse guidate da Francesco Bagnaia punta alla pole-position, volendo mettere in difficoltà il transalpino che in gara dovrà affrontare un long lap penalty per quanto è accaduto ad Assen (Paesi Bassi) nell’ultimo fine-settimana andato in scena prima della pausa estiva. Ci si attende anche una reazione di Enea Bastianini, in difficoltà nelle ultime uscite e desideroso di ritrovare il feeling con ...

