MotoGP, GP Silverstone 2022: bruttissima caduta per Aleix Espargaro, qualifiche a rischio (Di sabato 6 agosto 2022) Aleix Espargaro è stato vittima di una bruttissima caduta nel corso delle prove libere 4 per quanto riguarda il GP di Gran Bretagna 2022 di MotoGP. Lo spagnolo dell’Aprilia è infatti incappato in un brutto highside in percorrenza di Curva 12 di Silverstone, venendo sbalzato in alto dalla sua moto e ricadendo pesantemente a terra. In un primo momento, il pilota è stato portato via in barella dagli steward, ma è poi riuscito a camminare sulle proprie gambe, rientrando infine ai box. Le sue condizioni rimangono però incerte, pertanto è ancora da capire se riuscirà a partecipare alle qualifiche (al via alle 15:10) e anche alla gara di domani. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 6 agosto 2022)è stato vittima di unanel corso delle prove libere 4 per quanto riguarda il GP di Gran Bretagnadi. Lo spagnolo dell’Aprilia è infatti incappato in un brutto highside in percorrenza di Curva 12 di, venendo sbalzato in alto dalla sua moto e ricadendo pesantemente a terra. In un primo momento, il pilota è stato portato via in barella dagli steward, ma è poi riuscito a camminare sulle proprie gambe, rientrando infine ai box. Le sue condizioni rimangono però incerte, pertanto è ancora da capire se riuscirà a partecipare alle(al via alle 15:10) e anche alla gara di domani. SportFace.

