Gb | Archie Battersbee è morto | staccato il supporto vitale

(Di sabato 6 agosto 2022) (Adnkronos) – È, il 12enne in coma da quando è stato trovato privo di sensi in casa lo scorso aprile, vittima forse di un incidente provocato da una sfida sui social. I medici Royal Hospital di Londra hannola spina stamattina alle 10 locali, tra la disperazione dei genitori che hanno lottato fino all’ultimo per tenerlo in vita. La morte del bambino è avvenuta alle 12.15, due ore dopo che ilè stato spento. “Vorrei solo dire che sono la mamma più orgogliosa del mondo. Era un bambino così bello. Ha lottato fino alla fine e io sono così orgogliosa di essere la sua mamma”, ha detto la donna parlando in lacrime fuori dall’ospedale.era stato trovato privo di sensi a casa di Southend, nell’Essex, il 7 aprile e da ...

...un genitore accettare che per il figlio che giace tranquillo in un letto d'ospedale - all'apparenza avvolto in un sonno dolce e profondo - non ci sia più nulla da fare Il caso di...Fiori, candele e peluche lasciati all'esterno del Royal London Hospital mentre veniva interrotto il supporto vitale per il piccolo, dopo una lunga battaglia legale. Il 12enne britannico era ricoverato da aprile in stato di morte cerebrale. "Era un bambino così bello e ha combattuto fino alla fine, e sono così ...L'ospedale ha staccato le macchine che tenevano in vita Archie Battersbee . Il bambino britannico di 12 anni è morto oggi, sabato 6 ...I medici avevano chiesto di interrompere il supporto vitale, ma i genitori avevano intrapreso una lunga battaglia legale. A fine luglio, un tribunale aveva dato loro torto e la scorsa settimana il lor ...