Figliuolo | cosa ha in mente per lui Matteo Salvini

Matteo Salvini si trova a Lampedusa. Alle elezioni manca poco e il leader della Lega ha ben chiaro il programma per far ripartire l'Italia. "In tanti mi dicono che non vedono l'ora che arrivi il 25 settembre, io dico che il 26 settembre non ci saranno miracoli ma riporteremo al governo un po' di serietà e di dignità e coerenza. L'immigrazione tornerà ad essere un fenomeno controllato, arginato. Sono convinto che il centrodestra vincerà e vincerà di parecchio. Non ci sarà bisogno di minestroni, sarà un governo che per 5 anni avrà una maggioranza chiara", ha affermato il senatore. Salvini ha anche fatto il nome di Figliuolo, e ha in mente un ruolo bene preciso per lui.

