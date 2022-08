F1 | Mattia Binotto | “La Ferrari è forte con la strategia Potevamo vincere 5 gare in più Rifarei Monaco”

Leggi su oasport

(Di sabato 6 agosto 2022) La F1 sta osservando la pausa estiva. Lasta facendo i conti con i troppi errori commessi nel corso della stagione: tra problemi di affidabilità, sbagli marchiani di, imperfezioni di guida, la Scuderia di Maranello accusa un ritardo importante dalla Red Bull. Charles Leclerc si trova a 80 punti di distacco da Max Verstappen e c’è grande rammarico per come l’annata agonistica abbia preso una piega sfavorevole nonostante la macchina sia competitiva., team principal della, ha tracciato un primo bilancio della stagione ai microfoni di Sky Sport F1: “Ci vogliono coraggio e incoscienza per fare il team principal. È un mestiere complesso econ il senno di poi tutti facciamo meglio rispetto alla ‘diretta’. Io sono convinto che la nostra squadra è...