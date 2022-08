Wta 1000 Toronto 2022: programma, date, orari, copertura tv e streaming (Di venerdì 5 agosto 2022) Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del torneo Wta 1000 di Toronto 2022. Si gioca dall’8 al 14 agosto sul cemento outdoor della città canadese. A guidare il seeding c’è la polacca Iga Swiatek, seguita dall’estone Anett Kontaveit, dalla greca Maria Sakkari e dalla spagnola Paula Badosa. Presenti anche due finaliste Slam di quest’anno come la statunitense Cori Gauff e la tunisina Ons Jabeur. Da seguire con attenzione pure la biellorussa Aryna Sabalenka e la ceca Karolina Pliskova, sempre molto pericolose con il loro servizio su queste superfici. Daranno battaglia tre veterane come la rumena Simona Halep, la biellorussa Viktoria Azarenka e Serena Williams in un field che presenta anche la giapponese Naomi Osaka e l’attesissima ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 agosto 2022) Il, le, gli, latv edel torneo Wtadi. Si gioca dall’8 al 14 agosto sul cemento outdoor della città canadese. A guidare il seeding c’è la polacca Iga Swiatek, seguita dall’estone Anett Kontaveit, dalla greca Maria Sakkari e dalla spagnola Paula Badosa. Presenti anche due finaliste Slam di quest’anno come la statunitense Cori Gauff e la tunisina Ons Jabeur. Da seguire con attenzione pure la biellorussa Aryna Sabalenka e la ceca Karolina Pliskova, sempre molto pericolose con il loro servizio su queste superfici. Daranno battaglia tre veterane come la rumena Simona Halep, la biellorussa Viktoria Azarenka e Serena Williams in un field che presenta anche la giapponese Naomi Osaka e l’attesissima ...

