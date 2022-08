Senza Conte non ci sarebbero i fondi Pnrr dell'Europa Altro che Renzi o Draghi, il vero mattatore è Giuseppi (Di venerdì 5 agosto 2022) Il Pnrr è la vera assicurazione sul futuro che ha il nostro Paese per riuscire a risollevarsi da decenni di evidente crisi di tutti gli indicatori economici e sociali Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 5 agosto 2022) Ilè la vera assicurazione sul futuro che ha il nostro Paese per riuscire a risollevarsi da decenni di evidente crisi di tutti gli indicatori economici e sociali Segui su affaritaliani.it

CarloCalenda : Renzi è il regista del disastroso governo Conte 2. Con Di Maio, Bonafede, Catalfo, Arcuri, Azzolina. All’epoca diss… - FrancoCibin : RT @lorepregliasco: Molte difficoltà sulle alleanze nel centrosinistra nascono da una cosa: per 3 anni avevano puntato tutto su Conte e 5 S… - lucy79178521 : RT @carlo1493: @Filippo_Rossi @Giacometta3 @Azione_it @CarloCalenda Dopo le manifestazioni spontanee di piazza Draghi si era convinto a pro… - PassioneEuropa : RT @lorepregliasco: Molte difficoltà sulle alleanze nel centrosinistra nascono da una cosa: per 3 anni avevano puntato tutto su Conte e 5 S… - MarinaM69041889 : RT @lorepregliasco: Molte difficoltà sulle alleanze nel centrosinistra nascono da una cosa: per 3 anni avevano puntato tutto su Conte e 5 S… -